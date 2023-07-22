بين ديالى وكوردستان .."مصيف" يخطف عشرات آلاف السائحين (صور)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي، يوم السبت، انتعاش الواقع السياحي بين محافظة ديالى وإقليم كوردستان، وتحوله إلى قبلة للسائحين الوافدين من المحافظات العراقية والإقليم.

وقال مدير سياحة خانقين، التابعة لإقليم كوردستان، سمير سردار، لوكالة شفق نيوز، إن "مصيف (سرتك بمو) أصبح قبلة سياحية تنافس مصايف إقليم كوردستان، ويقصده السياح في المناسبات والأعياد من عموم المحافظات العراقية".

وأضاف سردار، أن "المصيف يقع على مقربة من الحدود الإيرانية وهو عبارة عن جبلين تحيط بهما الأشجار والخضرة والمياه، وهو معلم سياحي ستراتيجي يجذب مئات السواح يومياً من مختلف المحافظات"، لافتاً إلى أن "المصيف يقع عند أطراف قضاء دربندخان، قرب ناحية ميدان ويبعد عن خانقين شمال شرقي ديالى 80 كم، عبر طريق دربندخان و120 كم عبر المرور بقضاء كلار".

وأكد أن "مصيف سرتك يستقبل أكثر من 50 ألف سائح خلال المناسبات والأعياد يتوافدون من المحافظات العراقية وإقليم كوردستان ويحوي مجمعاً سياحياً مترابطاً يشمل مظلات سياحية على نهر سيروان ومنتجعات أخرى".

وخلص سردار، إلى القول إن "تطوير وتأهيل مصيف سرتك ضمن خطط دائرة سياحة خانقين لكن الازمة المالية في الإقليم وأحداث داعش خلال السنوات الماضية، عطلت خطط الإعمار حتى الآن".