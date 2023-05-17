بين خانقين وكرميان.. زراعة كوردستان تبدأ حصاد القمح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انطلاق حملة حصاد القمح للمناطق الواقعة بين القضاء وأطراف وحدة كرميان.

وقال مدير الدائرة كاميران عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وبالتنسيق مع مديرية زراعة ديالى الاتحادية، شرعت بحملة حصاد القمح في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو، التابعتان لوحدة كرميان.

وأضاف عبدالله، أن "حملة الحصاد شملت 40 ألف دونم، في أطراف خانقين و40 ألفاً في ناحية قوره تو، وأكثر من 20 الفاً في ناحية ميدان".

ورجح المسؤول الكوردي، إنتاج أكثر من 80 ألف دونم من القمح للموسم الحالي، إلى جانب كميات الإنتاج الأخرى خارج الخطة الرسمية المقررة".

وأشار عبد الله، إلى زيادة المساحات المزروعة بالخطة الشتوية لأكثر من 60% عن الموسم الماضي، لوفرة المياه وزيادة الإيرادات المائية.

وعانت مناطق ديالى وإقليم كوردستان، من أزمات مائية على مر الأعوام الثلاث الماضية، بسبب انحسار الأمطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.