بين انفجار و حادث عرضي .. تضارب الروايات حول حادث السيارة في السليمانية

شفق نيوز – السليمانية

أعربت منظمة "كومله" الثورية لكادحي كوردستان إيران، يوم الخميس، عن شكوكها بشأن حادث انفجار مركبة تابعة لها قرب سيطرة كەلەوانان في محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، فيما أكدت مديرية آسايش السليمانية أن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة نتيجة حادث سير عرضي.

وقالت المنظمة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مركبة تابعة لكومله تعرضت، مساء الأربعاء، لانفجار في حادثة وصفت بالمشبوهة على الطريق الرابط بين السليمانية ودوكان".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن مقتل أحد عناصر البيشمركة التابعين للمنظمة ويدعى سعيد رنجبر، المعروف باسم (هێرش)، فيما أصيب عنصر آخر يدعى آرام بهرامي"، مؤكدة أن "حالته الصحية مستقرة حالياً".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية التابعة لها، وبالتنسيق مع مديرية آسايش السليمانية، تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه".

في المقابل، قال المتحدث باسم مديرية آسايش إقليم كوردستان/السليمانية، العقيد كارزان شيركو، إن "فرق التحقيق توصلت إلى أن مركبة من نوع (لاندكروزر) مصفحة تعرضت للانقلاب نتيجة حادث سير، قبل أن تشتعل فيها النيران".

وأكد في بيان ورد للوكالة أن "الحادث لا يحمل أي طابع جنائي أو أمني، بل هو حادث مروري عرضي".

وكانت منظمة فرق صناع السلام المجتمعي (CPT) في إقليم كوردستان العراق قد أعلنت، مساء الأربعاء، مصرع شخص وإصابة آخر جراء استهداف جوي طال مركبة مدنية على الطريق الرابط بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية، مشيرة إلى أن الضحيتين يحملان الجنسية الإيرانية.

كما أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن "الاستهداف طال أعضاء في حزب كوردي إيراني معارض"، مرجحاً أن "العجلة تعود لمسؤول في الحزب"، نافياً في الوقت ذاته ما أثير عن استهداف قيادات في حزب العمال الكوردستاني.

بدوره، أوضح قائممقام دوكان سيروان سرحت أن "سيارة من نوع (لاندكروزر) انفجرت بعد احتراقها عند الساعة الـ 7:40 من مساء امس، ما أدى إلى وفاة أحد الراكبين وإصابة الآخر بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي"، مؤكداً أن "سبب الانفجار لم يحسم بعد، سواء كان ناجماً عن خلل ميكانيكي أم عن استهداف محتمل".