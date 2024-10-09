بين الأدوات والأهداف.. أكاديميون في أربيل يناقشون الانتخابات البرلمانية في كوردستان

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ندوة حول الانتخابات البرلمانية في الإقليم، خاصة ما يتعلق بطريقة التصويت وما يخص العد والفرز.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ندوة عقدت تحت عنوان "الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان الأدوات والأهداف"، حيث جرت فيها مناقشة عملية الاقتراع واهميتها بالنسبة للاقليم.

واضاف مراسلنا ان الاجراءات الجديدة للمفوضية خلال هذه الانتخابات كانت من المسائل التي تطرقت إليها الندوة حيث تتضمن وجود العد والفرز اليدوي بالتزامن مع الألكتروني وغيرها من الإجراءات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

واشار مراسلنا ان الندوة تضمنت مشاركة العديد من الشخصيات الاكاديمية والمعنيين بالانتخابات.