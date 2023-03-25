بين الاستثماري و الخيري .. مستشفى جديد يضع أربيل في تصنيف "عاصمة العراق الصحية"

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، افتتاح مستشفى جديد في مدينة اربيل يقدم جزءاً من خدماته بشكل مجاني للمرضى، فيما وصف المحافظ اوميد خوشناو أربيل بأنها باتت "عاصمة العراق الصحية" نتيجة ما يتم تقديمه من خدمات طبية للمرضى.

وقال وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي في المؤتمر الصحفي "نفتتح، اليوم، مستشفى (الرحمة) التي تقدم خدماتها بطريقتين أحدهما خاصة والأخرى خيرية لأن نسبة 32% من حصة هذه المستشفى خيرية"، مبينا أن "الخدمات المجانية ستكون متاحة بشكل عام للمرضى في الإقليم وبقية مناطق العراق".

من جهته قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده في أربيل بمناسبة افتتاح مستشفى (الرحمة) الخيري، إن "أربيل باتت عاصمة متكاملة من جميع الجوانب، ويتوافر فيها مستشفيات متكاملة على المستوى القطاع العام والخاص وأطباء من جميع الاختصاصات"، مبينا أن "جزءاً من الأطباء الذين تركوا مناطقهم في بقية انحاء العراق بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم استقروا في أربيل لأنها أصبحت عاصمة العراق الصحية".