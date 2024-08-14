بينهم 11 أجنبياً .. 470 محكوماً بالإعدام في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، أن هناك قرابة 500 محكوم بعقوبة الإعدام يقبعون بسجون الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له لمناقشات التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الـ26 والـ27 لجمهورية العراق للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

وقال زيباري في كلمته التي القاها اليوم، إنه تم تضييق نطاق تنفيذ عقوبة الإعدام في اقليم كوردستان.

وأضاف انه منذ العام 2022 ولغاية يوم 11 من شهر آب/أغسطس من العام 2024 بلغ عدد المحكومين بالإعدام في الإقليم 470 محكوما، من بينهم 11 أجنبيا، مردفا بالقول إنه: خُففت أحكام 4 أشخاص من الاعدام الى السجن المؤبد.