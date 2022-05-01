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بينهم 100 الف اجنبي.. اربيل تستقبل قرابة 700 الف سائح في اربعة اشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-01T12:14:18+0000
بينهم 100 الف اجنبي.. اربيل تستقبل قرابة 700 الف سائح في اربعة اشهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن محافظة اربيل لوحدها استقبلت قرابة 700 الف سائح خلال الربع الاول من العام الحالي،  بينهم أكثر من 100 الف من الدول الأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، بشأن تفاصيل استعدادات الإقليم لاستقبال السائحين لايام عيد الفطر، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية ستكون على استعداد لاستقبال السياح"، مشددة على انها ستراقب الاسعار والخدمات المقدمة لهم.

وأوضح البيان آنه في اطار خطط الوزارة لمزيد من الاهتمام بقطاع السياحة في الاقليم، فأن عدد السياح العراقيين والاجانب قد ازداد، ومن المنتظر أن تزداد تلك الاعداد خلال ايام عطلة عيد الفطر، لافتا الى ان محافظة اربيل لوحدها استقبلت 671.146 سائحاً زاروا المناطق السياحية، من بينهم قرابة 100 الف سائح اجنبي.

ونقل البيان عن المدير العام للسياحة في اربيل تأكديه بهذا الخصوص، أن جميع المؤسسات السياحية ستستقبل السياح بأفضل صورة، موضحاً أن المديرية اتخذت جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة من قبيل تشكيل لجان خاصة لتأمين الخدمات الضرورية للسياح في المعابر.

وأشار البيان، إلى تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السائحين في المرافق السياحية وتقديم الخدمات الكاملة.

وبشان استعدادات الفنادق والبيوت السياحية والمطاعم لخدمة السياح، أوضح البيان ـن الوزارة اوصت رابطة المطاعم ودور الضيافة في الاقليم فرع اربيل للتأكد من فتح مطاعمها للسياح خلال ايام عيد الفطر، لافتا الى ان هناك لجنة خاصة تم تشكيلها من اجل مراقبة الاسعار مع عشرات الاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها من اجل مصلحة السياح.

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