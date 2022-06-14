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بينهم محافظون ووكلاء وزراء.. ضبط الآلاف من مزدوجي الرواتب في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-14T16:41:10+0000
بينهم محافظون ووكلاء وزراء.. ضبط الآلاف من مزدوجي الرواتب في كوردستان

شفق نيوز/ افاد عضو ببرلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بقطع الرواتب عن  الآلاف من الاشخاص الذين يتسلمون اكثر من راتب بشكل غير قانوني.  

وكتب نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان هيفيدار احمد، منشورا في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، ان التقرير الثالث للاصلاح اوضح ان ٩٨٤ شخصا تم تسجيلهم كشهداء وكانوا يقبضون رواتب الشهداء، وتوزعوا على محافظات الاقليم بواقع ٢٧٤ شخصا في اربيل و٦١٨ في السليمانية و١١٩ في دهوك.

وأضاف احمد ان ٤ الاف و١٨٩ شخصا كانوا يتسلمون راتبين، ومن بينهم من كان يتسلم راتبين تقاعديين، ومن بينهم أيضاً من كان يتسلم راتبين اثنين كموظفين.

واضاف ان ٢٥٤ شخصا كانوا يتسلمون رواتب كوكلاء وزير ومحافظين ونواب محافظين ومدراء عامين وقائممامين ومدراء نواحي في حين لم يكن لديهم مكان يعملون فيه،  لافتا في ذات الوقت الى  صرف قرابة ٢٠ مليار دينار لاجور دراسة اولاد الشهداء.

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