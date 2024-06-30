بينهم نساء.. 1300 متعاط ومتاجر بالمخدرات في سجون إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مدير عام السجون في حكومة إقليم كوردستان، إحسان بابان، يوم الأحد، عن أعداد النزلاء المدانين بتهم المخدرات في سجون الإقليم، فيما أكد تزايد تهم المخدرات في صفوف النساء هذا العام.

وقال بابان، لوكالة شفق نيوز، إن "الأرقام المتوفرة لدى المديرية، تظهر وجود 1383 نزيل بتهم الاتجار والتعاطي للمخدرات في جميع سجون الإقليم، مبيناً أن "737 منهم بتهمة التعاطي و694 بتهمة الاتجار".

وأضاف بابان، أن جميع السجون تقدم الخدمات لجميع النزلاء وبمستوى واحد، ويوجد في كل سجن إصلاحي مركز لتأهيل المتهمين بالمخدرات وخصوصاً في محافظتي دهوك والسليمانية، حيث استطاع المركزين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إعادة نحو 132 من المتعاطين إلى وضعهم الطبيعي من خلال دورات توعوية ومكثفة".

وأوضح أن الاحصائيات مرتفعة هذا العام اذا ما قورنت بالأعوام الماضية، بحدود 400 حالة أكثر من آخر إحصائية"، مبينا أن "الانفتاح بوجه الدول الإقليمية كان السبب في تزايد أعداد تهم المخدرات في الإقليم".

ودعا مدير عام السجون الاصلاحية في إقليم كوردستان، حكومة الإقليم، إلى "توسيع السجون القديمة كونها أعدت قبل سنوات لأعداد قليلة جداً، خصوصاً في أقسام النساء والأطفال، كون بنايتها تعود لسنوات السبعينيات وهي كانت مخصصة لأعداد لا تتجاوز 100 نزيل، مؤكداً أن الذكور هم أكثر المتهمين بالمخدرات، لكن نسبة تهم مخدرات النساء ازدادت أيضاً هذا العام".

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان أن قواتها ضبطت خلال عام 2023 الماضي، نحو طن ونص طن من الحبوب المخدرة تقدر قيمتها بـأكثر من 10 ملايين حبة، بحوزة تجار أجانب ومحليين.

وبحسب إحصائيةٍ للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإنه في عهد التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ألقي القبض على 8 آلاف و894 شخصاً بتهمة المخدرات، منهم ألف و849 شخصاً بتهمة الاتجار بها.

وبحسب الإحصائية، تمّت محاكمة نحو 4 آلاف و460 متهماً، وإحالتهم إلى الأقسام الإصلاحية، كما ضُبِط نحو ألف و759 كيلوغراماً من المواد المخدرة.

وفي عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، أطلقت حملات واسعة ومكثفة لتفتيش المقاهي ومعسل النرجيلة، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة.