بينهم نساء وأطفال.. القبض على عصابة سرقة في رابرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة رابرين المستقلة باقليم كوردستان، يوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة سرقة مكونة من ستة أفراد أقارب، اقترفت العديد من جرائم السرقة في أماكن متفرقة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية المقدم شورش إسماعيل، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان قوات الشرطة تمكنت من اعتقال عصابة تتكون من ستة أشخاص داخل مدينة قلعة دزة وحدود إدارة رابرين، جميعهم اقارب وقد اقترفوا العديد من جرائم السرقة.

وأوضح إسماعيل؛ ان من بين المعتقلين امرأتان وابنة احداهن حيث قمن باعمال السرقة داخل مدينة قلعة دزة شملت سرقة الذهب وأجهزة الهواتف النقالة والأموال النقدية، مبينا انهن اعترفن بقيامهن بالسرقة في مدن أخرى.

وأضاف أن المعتقلين الثلاثة الآخرين في مركز شرطة حاجي آوا وهم رجلان وفتاة وهي ابنة المرأة التي تم اعتقالها في قلعة دزة مع ابنتها الاخرى.

وتابع أنه اثناء تفتيش متهمي منطقة حاجي آوا تم العثور على 44 مثقالا من الذهب و5800 دولار أمريكي ووصل شراء منزل سكني ووصل شراء كمية من الذهب، لافتا إلى أن جميع المتهمين معتقلين استنادا الى المادة 446 من قانون العقوبات وان التحقيقات معهم مستمرة.