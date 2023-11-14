بينهم نازحون .. ارتفاع أعداد المصابين بمرض السكري في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن أعداد حالات الإصابة بمرض السكري قد ارتفعت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي.

وقال مدير الصحة في أربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، إنه بما يتعلق بالأشهر العشرة الماضية من العام 2023 فإنه قد سجلنا ما معدله 1509 إصابات جديدة بين المسنين، وبين الأطفال 68 إصابة، وبين النازحين 287 اصابة.

وأضاف أن مرض السكري من الأمراض التي يمكن تشخيصها مبكرا عبر إجراء الفحوصات خاصة للفئات العمرية من سن 35 وصاعدا يتعين أن يجروا فحوصات دورية كل 3 سنوات.

وفي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 61/225 الذي أعلنت فيه يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لمرضى السكري، وذلك للاعتراف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية .

ويشجع القرار كذلك الدول الأعضاء على وضع سياسات وطنية للوقاية من مرض السكري وعلاج المصابين به ورعايتهم بما يتماشى مع سبل التنمية المستدامة في نظمها بمجال الرعاية الصحية.

ومرض السكري هو سبب رئيس من أسباب الإصابة بالعمى وبالفشل الكلوي وبالنوبات القلبية وبالسكتات الدماغية وببتر الأطراف السفلية.

ويمكن — باتباع نظام غذائي صحي بالتزامن مع نشاط بدني جيد مع الامتناع عن التدخين — منع مرض السكري من النوع 2 أو تأخير الإصابة به. وفضلا عن ذلك، فإن من الممكن علاج مرض السكري وتجنب عواقبه أو تأخير ظهورها من خلال الأدوية والفحص المنتظم وعلاج أية مضاعفات.