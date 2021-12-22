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بينهم من إقليم كوردستان .. إنقاذ 70 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-22T05:51:16+0000
بينهم من إقليم كوردستان .. إنقاذ 70 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية

شفق نيوز/ أفاد الناشط في مجال الهجرة رنج بشدر يوم الأربعاء بأن قارباً على متنه 70 مهاجراً (غير شرعي) غرق قبالة السواحل اليونانية إلا أن خفر السواحل في تلك البلاد بادر إلى مساعدتهم.

وكتب بشدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القارب الذي غرق الليلة الماضية كان يحمل على متنه 70 مهاجراً بينهم 60 كوردياً لذا عندما تحدثنا معهم طلبوا المساعدة، وقالوا: إنهم على وشك الغرق.

وأضاف أن شرطة خفر السواحل اليونانية ساعدت المهاجرين إلا أنها لم تُعلن لغاية الآن بشأن إذا ما كانت قد أنقذت المهاجرين كافة.

ووفقا للناشط فإن أُسر المهاجرين قد اتصلت به، وابلغته بانقاذهم جميعا وانهم حاليا يتواجدون لدى السلطات اليونانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن من بين المهاجرين أشخاص من إقليم كوردستان العراق.

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