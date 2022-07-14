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بينهم آلاف الأجانب.. دهوك تستقبل اكثر من 100 ألف سائح خلال عيد الاضحى (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-14T12:53:19+0000
بينهم آلاف الأجانب.. دهوك تستقبل اكثر من 100 ألف سائح خلال عيد الاضحى (صور)

شفق نيوز/ اعلنت دائرة السياحة في دهوك، يوم الخميس، ارتفاع اعداد السائحين  خلال ايام عيد الاضحى الى اكثر من 100 الف سائح.

وقال المدير العام لسياحة دهوك، خيري علي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "104 آلاف سائح توافدوا الى محافظة دهوك خلال ايام عيد الاضحى، بينهم 5000 سائح اجنبي، وهذا بخلاف توقعات دائرة السياحة التي اعلنت سابقا عن احتمال توافد 50 الف سائح الى المحافظة".

وبين ان "20 موقعاً سياحياً دخلت حيز الخدمة العام الحالي"، مؤكدا ان "الاحداث الامنية في المناطق الحدودية لم تؤثر على اجواء السفر الى المناطق السياحية بدهوك".

وختم علي بالقول، ان "الحركة الاقتصادية نشطت خلال العيد لتوافد اعداد كبيرة من السائحين الى دهوك".

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