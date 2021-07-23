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بينهم كورد.. فقدان لاجئين في بحر اليونان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-23T14:14:16+0000
بينهم كورد.. فقدان لاجئين في بحر اليونان

شفق نيوز/ انقذت السلطات اليونانية 37 لاجئا كانوا ينون الهروب من تركيا الى ايطاليا في بحر اليونان حيث تم انقاذهم.

وقال أري جلال مدير مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين في العراق لوكالة شفق نيوز؛ انه "في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء من يوم الخميس الماضي تعطل مركب كان يحمل 45 لاجئا قرب جزيرة كريت اليونانية كانو ينون السفر من تركيا الى ايطاليا".

واضاف جلال؛ أن "السلطات اليونانية انقذت 37 لاجئا وترحيلهم الى مدينة ياربارتا و كارباتوس اليونانية ولم يعرف مصير 8 لاجئين اخرين لحد الان". وتابع أنه "حسب المعلومات التي حصلت عليها؛ أن بعض اللاجئين من كورد العراق والبقية من دول أخرى".

يشار إلى أن هجرة الشباب مستمرة من العراق وخاصة في اقليم كوردستان بسبب الازمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

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