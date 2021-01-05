بينهم كورد.. شرطة أربيل تستقبل عشرات الشكاوى ضد المعتدين على السائحين

شفق نيوز/ اكدت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الثلاثاء، تلقيها عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين من الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة 2021.

وقال مدير اعلام شرطة أربيل هوكر عزيز لوكالة شفق نيوز؛ أن مديرية شرطة أربيل تلقت عشرات الشكاوى الخاصة بحادثة الاعتداء على السائحين في ليلة رأس السنة، مشيرا إلى أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ 16 متهما.

وأضاف عزيز أن الدعاوى المقدمة لا تقتصر على السائحين العرب، بل أن عددا من مواطني اربيل ايضا تضررت سياراتهم وتعرضوا للاعتداء وقاموا بتقديم شكاوى ضد المتهمين.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى يقدر بالعشرات وهي مستمرة لغاية الآن، لافتا إلى أنه اليوم ايضا تقدم عدد من المواطنين بالشكوى ضد المعتدين.

وأعلنت شرطة محافظة أربيل، يوم الأحد (3 كانون الثاني 2021)، إلقاء القبض على 16 شخصا من منفذي الاعتداءات بحق السائحين أمام مجمع "فاميلي مول"، فيما طالبت من المعتدى عليهم، زيارة مديرية شرطة المحافظة لإكمال الإجراءات القانونية.

وفي ليلة رأس السنة 2021، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وهاجم أشخاص بعضا من السائحين وقاصدي هذا المكان، و ألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات.