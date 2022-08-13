بينهم كورد.. إحصائية بأعداد المهاجرين الغرقى والمفقودين خلال 2022

شفق نيوز / أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المنضوية في الأمم المتحدة، يوم السبت، غرق وفقدان 1200 مهاجر، خلال النصف الأول من عام 2022.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم 10 آب/أغسطس الجاري، غرق قارب يحمل 93 مهاجراً، معظمهم من الكورد والإيرانيين والأفغان في بحر إيجه، وجرى إنقاذ 29 منهم فقط، ومايزال مصير البقية مجهولاً".

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، المباشرة بعملية بحث وإنقاذ كبيرة لعشرات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم فقدوا شرق جزيرة كارباثوس، بعد غرق قارب يقلهم وبينهم عراقيون، كانوا متجهين إلى إيطاليا خلال الليل.

وتعلن منظمة "لوتكه" لشؤون اللاجئين في إقليم كوردستان والعراق كافة، بين حين وآخر، عن إعادة جثث مهاجرين كورد عراقيين إلى الإقليم، بينهم أطفال ونساء، والغالبية العظمى من الشباب.