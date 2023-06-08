بينهم قيادي .. تركيا تعلن "تحييد" ثلاثة عناصر من حزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ حيّدت الاستخبارات التركية، 3 عناصر من حزب العمال الكوردستاني بينهم قيادي رفيع يدعى "فهمي أوغمن" في عملية في إقليم كوردستان العراق، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إن الاستخبارات التركية تتبعت قيادات رفيعة في حزب العمال الكوردستاني عبر شبكة مخابرات محلية أنشأتها بالمنطقة، وحددت عبرها مكانا يستخدمه عناصر الحزب بسرية كبيرة.

وأوضحت أن الاستخبارات كشفت مكان تحرك القيادي البارز في الحزب "فهمي أوغمن" الملقب حركيا باسم "سنان ديجوار" في ريف منطقة جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية.

وأضافت أن أوغمن انضم إلى االحزب في 1993، ونفذ أعمالا إرهابية داخل وخارج تركيا، وأشرف بنفسه على عدة عمليات في تركيا.

وشددت المصادر أن الاستخبارات نفذت عملية بالمنطقة استهدفت العناصر، وأسفرت عن تحييد أوغمن المدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين في تركيا.

وإلى جانب أوغمن تم تحييد محمد صالح جقل، الملقب حركيا باسم "مظلوم قوجر" مسؤول ما يسمى كتيبة بالحزب، وسائقهما أحمد محمد علي الملقب حركيا باسم "أرارات تولهيدان".