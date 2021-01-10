بينهم قضاة.. كوردستان تستقطع مئات ملايين الدنانير من مزدوجي الرواتب

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان، يوم الاحد، عن قيام حكومة الاقليم باسترجاع مئات الملايين من الدنانير من الموظفين الحكوميين مزدوجي الرواتب ضمن البرنامج الاصلاحي للحكومة.

وقال عضو اللجنة هيفيدار احمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان حكومة الاقليم بصدد اتخاذ مجموعة اجراءات اخرى ضمن برنامجها الاصلاحي، تتضمن قطع 407 ملايين دينار من الرواتب الشهرية لـ492 موظفا حكوميا.

وبين ان الحكومة قررت ايضا قطع 87 مليون دينار من الرواتب التقاعدية لـ103 قضاة، موضحا ان اي موظف تقاضى اكثر من راتب بعد قطعها عنه سيتم استقطاع 20 الى 49‎%‎ من راتبه المتبقي كتعويض عن الرواتب الشهرية التي تقاضاها خلال السنوات السابقة.

واكد هيفيدار ان قرارات اخرى ستصدر قريبا بخصوص تنظيف سجلات الرواتب من الفساد، بحسب قوله.