بينهم عنصرا اسايش.. 7 قتلى وجرحى بانفجار في منبج السورية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بمقتل وإصابة ٧ أشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن الداخلي (اسايش) للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا في مدينة منبج شمالي البلاد.

وقال المرصد في بيان نشره على موقعه الالكتروني، إن سيدة وطفلة قتلا وأصيب ٥ آخرون بينهم عنصران من "الأسايش" في انفجار سيارة مفخخة على طريق المطاحن في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأشار المرصد إلى أنه مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة منبج في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 831 شخصاً.

وأفاد المرصد باغتيال خلايا مسلحة لـ 310 مدنياً، من بينهم 19 طفلًا و18 امرأة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 516 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى المرصد السوري سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.