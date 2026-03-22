بينهم "عروس".. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر حكومي محلي في دهوك، يوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم "عروس" وإصابة أربعة آخرين بحادث سير مروع في قضاء بردرش شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما كانت سيارة نوع (بي. أم. دبليو) تقل سبعة أشخاص من أهالي قرية قايم آوه في قضاء الشيخان متجهين لنقل العروس إلى صالون التجميل استعدادا لحفل زفافها المقرر اليوم.

وبين أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وانقلبت لتسقط في نهر الخازر ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن "العروس" تنحدر من مدينة الموصل فيما ينتمي بقية الركاب إلى عائلة "العريس" من قرية قايم آوه.

وأشار المصدر إلى نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ قضاء بردرش لتلقي العلاج فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي في دهوك، لافتاً إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 25 و40 عاماً.