بينهم محليون وأجانب.. مجلس أمن كوردستان: اعتقلنا العشرات من تجار ومتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ كشف مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اعتقال العشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، بينهم محليون وأجانب، خلال التسعة أشهر الماضية.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه منذ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية 12 تموز/ يوليو الجاري، تمكنت قوات الآسايش من القبض على عشرات الأشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات بينهم تجار محليون وأجانب، والعديد من المتعاطين".

وبين أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، من الكرستال الصلب، والكرستال السائل، والحشيش، والترياق، والهيروين، وماريجوانا، إضافة إلى كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، والترامادول.

وأوضح المجلس أنه تم ضبط 952 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال 8 الأشهر الماضية، و365 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون ما يعادل مليونين و200 ألف حبة، و205 كيلوغرامات من مادة الكريستال.

وتابع أنه تم ضبط 206 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون المخلوطة بالفوم ما يعادل مليون و200 ألف حبة، و28 ألفاً و944 شريط من حبوب الترامادول، و82 كيلوغراماً من مادة الحشيش، و51 كيلوغراماً من الكريستال السائل، و28 كليوغراماً، و5 كيلوغرامات من مادة الهيرويين، و28 كيلوغراماً من مادة الترياق، و3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا.

وأكد أنه تمت إحالة جميع المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.