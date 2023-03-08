بينهم عائلة كاملة.. مصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سير في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في السليمانية، يوم الاربعاء، بمصرع أربعة أشخاص واصابة 13 اخرين بحادثيّ سير منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سيارة نوع (تويوتا الملكة) تقل عائلة مكونة من أربعة أفراد، انقلبت على طريق دربنديخان - السليمانية ما أدى إلى مصرعهم جميعاً، وهم طفل بعمر 10 سنوات، وصبي بعمر 14 عامًا، والوالدان بعمر 20 و30 عاماً".

وبين ان "السيارة كانت متجهة نحو السليمانية من دربنديخان عندما فقدت السيطرة واصطدمت بحاجز السكة الحديد".

وفي السياق، اوضح المصدر ان "حادثاً آخر وقع بالقرب من قرية (تكية) على الطريق الرابط لقضاء جمجمال بمنطقة بازيان في السليمانية، ما أسفر عن اصابة 13 طالبًا من كلا الجنسين وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى طوارئ جمجمال".

واضاف المصدر ان "الحالة الصحية لجميع الطلاب الذين تم إحضارهم للمستشفى مستقرة ولا توجد إصابات خطرة وهم يتلقون العلاج حاليًا".

وبحسب التحقيقات، كان الطلاب من مدرسة ثانوية في جمجمال وكان معهم مدير المدرسة، لكن لم يتضح من أين أتوا عندما وقع الحادث.