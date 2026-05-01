بينهم طفل وامرأة مسنة.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث سير جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع على طريق كلار - دربندخان من جهة خانقين، ضمن حدود محافظة السليمانية، أدى لمصرع طفل بعمر أربع سنوات وامرأة مسنة من عائلته، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بعضها خطيرة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثتيّ الطفل والمرأة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.