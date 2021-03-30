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بينهم شقيق الضحية .. اعتقال خمسة أشخاص تعاونوا على قتل امرأة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T11:41:47+0000
بينهم شقيق الضحية .. اعتقال خمسة أشخاص تعاونوا على قتل امرأة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في منطقة كرميان التابعة لإقليم كوردستان القاء القبض على خمسة أشخاص متهمين بالتعاون على قتل امرأة في قضاء كفري.

وقال المتحدث باسم الآسايش عثمان عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "بعد ورود بلاغ بمقتل امرأة تبلغ من العمر 25 عاما في قرية ضمن الحدود الإدارية لناحية (نوجول) في كفري، وبعد هروب المتهم الرئيسي بالحادثة وهو شقيق القتيلة تمكنت قوات الآسايش في منطقة كرميان من القاء القبض على المتهم خلال 72 ساعة في قضاء كلار بعد ان تخفى عن الانظار".

وبحسب المتحدث فإن شقيق الضحية اعترف في التحقيقات الاولية على ارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أن المجموع الكلي لعدد المتهمين بهذه الجريمة خمسة أشخاص وقد القي القبض عليهم.

وأوضح عبد الكريم أن أربعة من المتهمين القي القبض عليهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والخامس وفق المادة 273 من القانون لأن الأخير ساهم في إخفاء المتهم الرئيسي في الجريمة.

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