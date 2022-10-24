بينهم سوريون وبغداديون.. القبض على 28 شخصا بـ"تهم مختلفة" في اربيل

شفق نيوز/ أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان يوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة في اربيل.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم من تاريخ 31 تموز ولغاية الآن في مدينة اربيل بتهمة الاعتداء على المواطنين وانتحال صفة الأجهزة الأمنية وأخذ الإتاوات والمتاجرة بالدولار الليبي و العملات المزورة".

‏وأضاف البيان أن "المعتقلين يتكون من 19 شخص من سكان اقليم كوردستان، وستة مواطنين سوريين وثلاثة مواطنين من أهالي بغداد".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين سيتم تسليمهم إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".