بينهم سوريون .. تفكيك عصابة سرقت عشرات الدراجات النارية في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بتفكيك عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المديرية القت القبض على سبعة متهمين قاموا بسرقة أكثر 63 دراجة نارية من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية السورية، والأربعة الآخرون عراقيون ثلاثة من القومية العربية ورابعهم كوردي"، مبينا أن هؤلاء يشكلون عصابة تقوم بتلك الأفعال الأجرامية.

وأوضح أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين 15 - 36 عاما، مشيرا إلى أن المتهمين تم إيقافهم بأمر القاضي ووفقا للمادة 444 من قانون العقوبات العراقي.