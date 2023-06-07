بينهم إرهابي خطير.. اعتقال 18 أجنبياً دخلوا إقليم كوردستان بطريقة غير شرعية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية العمليات الأمنية في حكومة إقليم كردستان، يوم الاربعاء، عن احباط محاولة للهجرة بشكل غير شرعي إلى إقليم كردستان، فيما القت القبض على ارهابي خطير.

وقالت وكالة اسايش في الاقليم ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الحصول على معلومات تفصيلية عن محاولة هجرة غير شرعية وعبور حدود إقليم كوردستان، وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة التحقيق بتاريخ 2023/6/2، استطاعت القوات الأمنية على الحدود إلقاء القبض على 18 شخصاً كانوا يخططون لدخول الإقليم بشكل غير قانوني".

وبينت ان "التحقيق أظهر أن من بينهم إرهابي كبير اسمه (م. ط. ع)، وتم توقيفهم بموجب المادة 39 من قانون رقم 76 لسنة 2017 بشأن الأجانب، فيما تم توقيف الارهابي بموجب المادة 2 من قانون الإرهاب.