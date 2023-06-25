بينهم رضيعة بعمر 5 أشهر.. جدّ يلقي بأحفاده في أحد شوارع أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والاسرة، يوم الأحد، عن العثور على ثلاثة أطفال مرميين في أحد شوارع مدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات بينت أن الأطفال تم تركهم في منطقة (نوسران) بأربيل من قبل جدهم والد أبيهم".

وبينت أن "الأطفال هم ذكران بعمر 9 و10 سنوات والثالثة رضيعة بعمر خمسة أشهر فقط"، مشيرة إلى أن "قاضي العنف الأسري قرر إرسال الولدين إلى دار الأيتام وتحويل الطفلة الرضيعة إلى قسم العناية بالأطفال في مستشفى الولادة بأربيل".

بدوره أوضح مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "والد الأطفال يقضي محكومية في السجن ووالدتهم تركتهم لدى جدّهم والد أبيهم".