"بينهم أجانب".. السليمانية: 14 عاملاً لقوا حتفهم خلال عام 2022

شفق نيوز/ أعلنت نقابة العمال في كوردستان فرع السليمانية، اليوم الخميس، عن احصائيات نشاطاتها لعام 2022 وعدد ضحايا العمال خلال العام، فيما بينت أن 75% من هؤلاء العمال أجانب ويدخلون الإقليم بطرق متعددة.

وقال رئيس نقابة عمال كوردستان فرع السليمانية جالاك رؤوف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "خلال عام 2022 تم تسجيل عضوية (7122) عاملاً في النقابة، كما تم تسجيل (696) زيارة ميدانية من قبل لجنة السلامة لأماكن العمل، اضافة الى زيارة (3772) عاملاً".

أما عن أعداد الوفيات فقد أوضح رئيس فرع النقابة أنه "وخلال العام الماضي تم تسجيل (14) حالة وفاة بين صفوف العمال في السليمانية (9) منهم عراقيون و(3) من الجنسية الإيرانية، وأحدهم تركي الجنسية، وآخر سوري".

وبيّن رؤوف؛ أن "(75%) بالمئة من العمال العاملين في السليمانية هم أجانب يدخلون الإقليم عبر ثلاثة طرق الأولى شكل قانوني، والثانية بشكل غير قانوني عن طريق السياحة، والطريقة الثالثة عن طريق مخيمات اللجوء"، لافتا الى أن "(67%) من العاملين لا يعملون بصورة قانونية، و(53%) من أماكن العمل لم تجدد رخصتها السنوية، و(82%) من العمال لا يأخذون العطلة الشهرية بانتظام".

وعن السلامة الصحية أوضح رؤوف ان "عمال السليمانية لا يمتلكون الضمان الصحي بنسبة (100%)".