سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم ثلاثة من اسرة واحدة.. مقتل واصابة 6 اشخاص بحادث سير في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-26T17:02:53+0000
بينهم ثلاثة من اسرة واحدة.. مقتل واصابة 6 اشخاص بحادث سير في أربيل

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 6 أشخاص بينهم أقرباء من عائلة واحدة بحادث سير، شمالي أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سيارة تعرضت لحادث انقلاب، مساء اليوم، بسبب السرعة الشديدة في أحد قرى ناحية قصري التابعة لقضاء جومال شمالي أربيل، ما أدى الى وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وجرح ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن " قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث وتم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وحالتهم مستقرة حاليا، فيما تم نقل جثث المتوفين الى الطب العدلي تمهيدا لتسليمهم الى ذويهم".

related

إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام على طريق أربيل-دهوك

Date: 2021-03-12 18:16:04
إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام على طريق أربيل-دهوك

مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في أربيل

Date: 2022-07-09 17:15:49
مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في أربيل

اصابة تسعة اشخاص بحادث جنوب شرق اربيل

Date: 2020-09-12 06:31:41
اصابة تسعة اشخاص بحادث جنوب شرق اربيل

صور.. مصرع 5 لاعبي كرة سلة بحادث مروري في محافظة أربيل (تحديث)

Date: 2022-03-30 17:34:09
صور.. مصرع 5 لاعبي كرة سلة بحادث مروري في محافظة أربيل (تحديث)

اسرة موصلية تتعرض لحادث مأساوي في اربيل

Date: 2021-01-11 11:17:40
اسرة موصلية تتعرض لحادث مأساوي في اربيل

مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروّع في أربيل

Date: 2021-02-04 18:54:55
مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروّع في أربيل

صور .. إصابة ثمانية أشخاص بحادث على طريق شقلاوة الرئيس في أربيل

Date: 2021-03-21 07:32:20
صور .. إصابة ثمانية أشخاص بحادث على طريق شقلاوة الرئيس في أربيل

6 جرحى في حادث سير على طريق أربيل - كويسنجق

Date: 2022-02-17 20:30:33
6 جرحى في حادث سير على طريق أربيل - كويسنجق