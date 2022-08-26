بينهم ثلاثة من اسرة واحدة.. مقتل واصابة 6 اشخاص بحادث سير في أربيل

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 6 أشخاص بينهم أقرباء من عائلة واحدة بحادث سير، شمالي أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سيارة تعرضت لحادث انقلاب، مساء اليوم، بسبب السرعة الشديدة في أحد قرى ناحية قصري التابعة لقضاء جومال شمالي أربيل، ما أدى الى وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وجرح ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن " قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث وتم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وحالتهم مستقرة حاليا، فيما تم نقل جثث المتوفين الى الطب العدلي تمهيدا لتسليمهم الى ذويهم".