بينهم امرأة وأجانب.. مصرع 24 عاملاً في إقليم كوردستان منذ مطلع 2026

شفق نيوز/ أربيل

كشف رئيس مكتب العمال والفلاحين في الحزب الشيوعي الكوردستاني، عثمان حمه سعيد، يوم الثلاثاء، عن حصيلة صادمة لضحايا العمل في الإقليم، مؤكداً مصرع 24 عاملاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأوضح حمه سعيد، في مؤتمر صحفي عقده بأربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن الضحايا المسجلين منذ كانون الثاني ولغاية نهاية نيسان الماضي، شملوا عمالاً محليين وأجانب بينهم امرأة واحدة.

وأشار إلى وجود فجوة في الحماية الاجتماعية، فبينما يتمتع معظم العمال المسجلين بالضمان الاجتماعي، يفتقر "أصحاب الأجور اليومية" لأي ضمانات أو رقابة قانونية تحمي حقوقهم.

وفيما يخص معايير السلامة المهنية، انتقد حمه سعيد تدني مستويات الأمان في المشاريع، مؤكداً أنها "لم تتجاوز عتبة الـ 50%"، في حين يفرض القانون رقم 71 لسنة 1987 ضرورة وصولها إلى 100%، ولا سيما في مشاريع البناء والإنشاءات لضمان سلامة الأرواح.