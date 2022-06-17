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بينهم امرأة .. شرطة دهوك تعتقل 4 أشخاص يمارسون "السحر والشعوذة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-17T09:11:27+0000
بينهم امرأة .. شرطة دهوك تعتقل 4 أشخاص يمارسون "السحر والشعوذة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الجمعة، القاء القبض على أربعة أشخاص بينهم امرأة يمارسون أعمال السحر الشعوذة في مناطق متفرقة من المحافظة.

صرح بذلك المتحدث باسم شرطة دهوك المقدم همين سليمان في تسجيل فيديو نشرته الشرطة اليوم على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل التسجيل الفيديوي عن المتهمين الأربعة قولهم، إنهم يقومون بهذه الأعمال للناس بمقابل مادي بهدف التفريق بين المرء وزوجه او اعمال المحبة والعطف وغيرها من الأعمال.

ونشر الفيديو كتبا وسجلات وأوراق تحتوي على طلاسم وتعاويذ إضافة إلى مواد ومستلزمات تدخل في تلك الأعمال.

ودعا المتحدث باسم الشرطة، المواطنين في دهوك إلى تجنب التعامل مع المشعوذين، والتبليغ عنهم.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

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