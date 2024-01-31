بينهم امرأة .. اعتقال أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص بينهم امرأة بتهمة الإتجار بالبشر.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أنه بعد تلقي معلومات تفيد بوجود ثلاثة أشخاص يقومون بالاتجار بالبشر، شرعت قوات الشرطة بالتحري والتحقيق، وبعد استحصال قرار القاضي، عثرت مفارز مركز شرطة "أزمر" على اولئك المتهمين وألقت القبض عليهم.

ووفقا للبيان فإنه، حاليا كل من المتهمين الثلاثة: (ت، م، ج)، و(م، ب، ك)، (س، ك، ش) وهم من القومية العربية، تم احتجازهم بموجب المادة (2) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن التحقيقات معهم مستمرة.