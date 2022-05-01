بينهم اجانب … حكومة الاقليم: سجلنا 133 الف عامل في الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أنها سجلت لغاية الآن نحو ١٣٣ الف عامل في الرعاية الاجتماعية، مبينة ان من بينهم ١٤ الف من العمال الأجانب والباقي عمال محليون.

ونقل بيان عن المدير العام للعمل والرعاية الاجتماعية عن مديرها العام عارف حيتو، ورد لوكالة شفق نيوز انه وفقا للقانون فإن أي شخص يصاب اثناء العمل اذا كانت درجة عجزه ١٠٠٪؜ فانه يتلقى راتبا شهريا كاملا ١٠٠٪؜ واذا كان اقل من ذلك فانه يتوجب عليه ان يجلب تقريرا طبيا كل ستة اشهر لكي يصرف له الراتب بناء على ذلك الراتب.