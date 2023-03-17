بينهم ابن شقيقة "عبدي".."قسد": مصرع 9 من عناصرنا بسقوط المروحية في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الجمعة، أن المروحية التي سقطت شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق تعود لهم.

وقالت "قسد" في بيان اليوم، إن تسعة من عناصرها لقوا حتفهم بسبب سقوط المروحية في دهوك ، أحدهم ابن شقيقة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق في بيان أمس الخميس، سقوط طائرة مروحية (هليكوبتر) أول أمس الأربعاء بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأضاف البيان، أن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم.

وأوضح أن قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث، مبينا أن التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين توفوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.وأكد البيان، أن التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي.

وأول أمس الأربعاء، أبغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بسقوط طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.