بينهم امرأتان .. تفكيك عصابة تسرق سائقي السيارات بعد تخديرهم في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، بتفكيك عصابة تقوم بسرقة محتويات سيارات بعد تخدير سائقيها خلال الركوب معهم بعد استئجارهم وذلك في قضاء "شهرزور".

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن دوريات مركز شرطة "زراين" التابع لقسم شرطة "شهرزور" ألقت القبض على أربعة متهمين بينهم امرأتان على طريق دربنديخان - زراين يقومون بإيقاف السيارات وتخدير سائقيها وسرقة المحتويات داخل تلك السيارات.

ووفقا للبيان فإنه، نتيجة للتحري والمراقبة المستمرة للطرق الرئيسية من قبل قوات الشرطة ، أُلقي القبض على المتهمين الأربعة الذين ظهروا على شكل عصابة على طريق دربندخان - زريان والذين أوقفوا سيارة وبعد تخدير السائق سرقوا أموالا وحاجيات من سيارته.

وأشار البيان إلى أنه عندما تم القاء القبض على المتهمين ضُبطت بحوزتهم المبالغ المالية والمحتويات المسروقة من الضحية إضافة الى ضبط السيارة التي كانت بحوزتهم.

ونوه البيان إلى أنه اثناء التحقيق، اعترف المتهمون بأنهم ارتكبوا جرائم أخرى من هذا القبيل.

وذكرت الشرطة أيضا أنه حاليا المتهمون (ك، س، س ) مواليد العام 1990، ( س، م، س) مواليد العام 2003، و (ر، ت، أ) مواليد العام 2003، و(ع، ت، أ) مواليد العام 2005، بقرار من القاضي تم توقيفهم بموجب المادة 444 من قانون العقوبات، والتحقيق جار معهم.