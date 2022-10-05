بينها 24 حالة وفاة.. مستشفى بالسليمانية يستقبل أكثر من 15 ألف طفل خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، يوم الأربعاء، أن إحدى المستشفيات استقبلت أكثر من 15 ألف طفل خلال الشهر الماضي.

وذكرت المديرية في إحصائية وردت لوكالة شفق نيوز، ان 15 ألفاً و372 طفلاً راجعوا أقسام الاستشارات الصباحية والمسائية في مستشفى الدكتور جمال أحمد راشد التعليمي للأطفال في السليمانية خلال الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي ولغاية الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبحسب الإحصائية فإن جناح سوء التغذية استقبل 235 طفلاً، كما تم فحص 263 طفلاً في الجناح نفسه، وفحص 234 طفلاً في قسم الأشعة والأعصاب، وجرى تسجيل 658 حالة ربو، و 24 حالة وفاة، فضلاً عن الحالات الأخرى.

وأشارت الإحصائية إلى أن المستشفى استقبل في شهر آب/أغسطس الماضي 17 ألفاً و101 طفل أجروا مسحات مختبرية، و 353 منهم أجروا اختبار نمو الهرمونات، و 419 فحصاً بالموجات فوق الصوتية، و128 طفلاً أجروا فحص إيكو، و24 عملية قسطرة، و645 صورة شعاعية.