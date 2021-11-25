بينها إيقاف تركيا التصدير .. كهرباء إقليم كوردستان توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الخميس تراجع ساعات تجهيز الطاقة في مناطق ومدن الإقليم، مشيرة إلى أن معدل التجهيز خلال الأيام الثلاثة الماضية وصل 16 ساعة و20 دقيقة على مدار 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن من أحدى أسباب نقص الطاقة الكهربائية هو توقف محطة خبات سعة 300 ميغاواط، مبينة ان العمل جار لإصلاحها ومن المقرر ان تعود الى العمل في تاريخ 5 - 12 - 2021.

كما أشار البيان إلى إيقاف دولة تركيا تصدير 150 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة دهوك، منوها إلى أن حكومة الإقليم تعمل على معالجة هذا الأمر.

وأضاف البيان أن محطة "أكريكو" في كرميان احدى محطات انتاج الكهرباء الوطنية، ومن المقرر أن تزيد إمداداتها من الكهرباء من 165 ميغاواط إلى 200 ميغاواط اعتبارا من تاريخ 28/11/2021.