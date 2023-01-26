بينها قرار المحكمة الاتحادية.. مباحثات هاتفية بجملة ملفات بين مسرور بارزاني وماكغورك

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 26 كانون الثاني (يناير) 2023، اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.

وسلط بريت ماكغورك، خلال الاتصال الهاتفي، الضوء على زيارته الأخيرة إلى بغداد وأربيل، والمباحثات المتعلقة بالخطوات المستقبلية لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إزاء ملف الموازنة والقضايا الأخرى، كما أكد على أهمية رص الصفوف بين الأطراف الكوردستانية وتحسين العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

كما جرت خلال المكالمة، مناقشة القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بمنع إرسال المبلغ المالي الذي كان من المقرر أن ترسله الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن قلقه من صدور القرار الذي يهدف إلى تعكير الأجواء الإيجابية وتقويض مساعي تطوير العلاقات بين أربيل وبغداد، إذ تقف خلفه غاية سياسية.

وأكد منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعم بلاده للإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما الإصلاحات في وزارة البيشمركة، والنهوض بقطاع الطاقة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والجهود المبذولة لمكافحة التغيّر المناخي.

واتفق الجانبان على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام تنمية قطاع الطاقة وزيادة استثمارات الشركات الأمريكية في إقليم كوردستان. كما اتفقا للبقاء على اتصال دائم.