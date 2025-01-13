بينها غلق معامل.. دهوك تتخذ قرارات عدة للحد من التلوث

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك، علي تتر، يوم الإثنين، عن سلسلة من الاجراءات للحد من التلوث البيئي في المحافظة وتحسين جودة الحياة للسكان.

وقال تتر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحافظة قررت إغلاق جميع المصانع والمعامل اعتبارا من اليوم، وندعو أصحابها إلى مراجعة الدوائر المعنية للحصول على التراخيص القانونية اللازمة".

وأضاف أن "الموافقات ستمنح بناء على معايير علمية مدروسة تهدف إلى تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن النشاطات الصناعية"، كما دعا أصحاب المولدات الأهلية إلى "تركيب فلاتر للحد من الانبعاثات الضارة وكواتم صوت لتقليل الضوضاء".

وشدد على أن "أي جهة لا تلتزم بهذه الشروط ستواجه اجراءات قانونية صارمة، كما أن المحافظة ستمنع اشعال النيران في المناطق المدنية بأي شكل من الاشكال، حفاظا على البيئة وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن الدخان والتلوث".

ولفت إلى أن "الإدارة المحلية ستتخذ عقوبات قانونية مشددة بحق المخالفين، لضمان تطبيق هذه القرارات التي تصب في مصلحة البيئة والصحة العامة".

وتابع أن "الوقود المستورد سيخضع لرقابة مشددة لضمان توافقه مع المعايير البيئية مع اتخاذ اجراءات حازمة بحق اصحاب السيارات التي تتسبب في تلويث الهواء"، مضيفا أن "هذه القرارات تاتي ضمن خطة استراتيجية من قبل حكومة إقليم كوردستان تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والالتزام بالقوانين، وتحقيق بيئة صحية ومستدامة في محافظة دهوك".