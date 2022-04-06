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بينها "روليت" .. آسايش أربيل تصادر وتتلف أكثر من 30 آلة قمار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T09:04:54+0000
بينها "روليت" .. آسايش أربيل تصادر وتتلف أكثر من 30 آلة قمار

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن العامة (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء بمصادرة 30 آلة قمار ألكترونية وبعض المعدات التي تُستخدم في هذه اللعبة المحظورة بموجب القانون العراقي.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه "خلال المدة السابقة ضبطت قوات الآسايش على أماكن لممارسة القمار في مدينة اربيل"، مشيرة إلى إتلاف تلك المعدات التي تم الاستيلاء عليها داخل تلك الكازينوهات في عملية جرت اليوم الأربعاء.

والمعدات تتألف من:

-30 آلة قمار ألكترونية

-4 آلات للروليت

-14 طاولة روليت

-5 أكياس "فيشات" قمار.

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