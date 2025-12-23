بينها الإعدام والمؤبد.. أحكام قضائية بحق 5 آلاف مدان بالإرهاب وقضايا مخدرات في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، عن بدء صياغة خطة مستقبلية شاملة لحماية حقوق الإنسان في الإقليم، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وذلك استجابةً للمتطلبات الدولية، وتعزيزاً لأداء المؤسسات الحكومية في هذا الملف.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان شارك بفاعلية في المؤتمرات العالمية ضمن وفد جمهورية العراق"، موضحاً أنه "من أصل 263 توصية وجهت للعراق في مجلس حقوق الإنسان الدولي، قررت الحكومة تنفيذ 183 توصية منها".

وأشار إلى أن "الفترة الماضية شهدت نشر 10 تقارير تفصيلية ترصد أداء الحكومة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة".

وفي ملف الحريات، أضاف زيباري أن "الإقليم اتخذ إجراءات جديدة لتعزيز حق الوصول إلى المعلومات"، مشيراً إلى "وجود 3400 صحفي نشط حالياً في كوردستان".

وفي سياق متصل، أشار إلى "فاعلية القضاء في التعامل مع قضايا إساءة استخدام أجهزة الاتصال، حيث تنظر المحاكم حالياً في مئات القضايا المتعلقة بهذا الشأن"، كاشفاً عن "جهود ملاحقة قيادات تنظيم داعش، حيث تم إعداد 400 ألف صفحة من الوثائق القانونية الخاصة بجرائم التنظيم، وتسليم الحكومة الاتحادية في بغداد أكثر من 500 غيغابايت من البيانات والمعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود 1200 قضية إرهاب، صدرت في 600 منها أحكام بالإعدام، ويتم تنفيذ أحكام السجن المؤبد حالياً".

وعلى صعيد الأمن المجتمعي، أعلن زيباري أن "السلطات أوقفت 4600 شخص بموجب قوانين مكافحة المخدرات، 60% منهم تجار بالمواد المخدرة وليسوا مجرد متعاطين".

وفيما يتعلق بالنازحين، أكد استمرار "الإقليم في إيواء نحو 800 ألف لاجئ ونازح"، مشدداً على أن "العمل ما زال جارياً لتنفيذ اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء، رغم وجود تحديات وعوائق ميدانية".

كما استعرض زيباري مؤشرات التنمية في الإقليم، مبيناً أن "كوردستان تضم حالياً 4800 مصنع إنتاجي، ما ساهم في توفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمال المحليين، بالإضافة إلى وجود 90 ألف عامل أجنبي يعملون في مختلف القطاعات".