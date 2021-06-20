بينها استجواب وزير صحة الإقليم .. ناشطو كركوك يطرحون 5 مطالب لدعم مستشفى "هيوا"

شفق نيوز/ قدم ناشطو محافظة كركوك، يوم الاحد، جملة مطالب للحكومة الإتحادية، وحكومة إقليم كوردستان لدعم "هيوا" في محافظة السليمانية المخصص علاج مرضى السرطان والذي يعاني نقصا بالسيولة والأدوية.

وقال هيمن حسب ناشط مدني، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "تظهر بین فترة وأخرى، محاولات لعرقلة عمل مستشفی (هیوا) المخصص لمرضی السرطان وتحت حجج واهیة"، موضحا أن "النقص في الادویة والمستلزمات الطبیة المعالجة او الاداریة كنقص الكادر الطبي او النقص في السیولة المادیة اللازمة لادمة عمل المستشفی یثیر قلق المرضی و الرأي العام".

واضاف، "دخلت علی خط الازمة، محاولات حكومیة وحزبیة، للحیلولة دون عرض المستشفى للبيع، سواء فیما یخص مستشفی هیوا او المستشفیات الاخری الخاصة بمرضی السرطان".

وتابع الناشط المدني، "لذا نحن كنخبة من ناشطي محافظة كركوك، نطالب بأن تقوم حكومة اقلیم كوردستان بدعم جمیع المستشفیات الخاصة بمرضی السرطان".

وقال، "علی برلمان كوردستان عقد جلسة خاصة بهذا الموضوع واستجواب وزیر الصحة والجهات ذات الصلة بالموضوع، والزام الشركات والمعامل بدعم المستشفی وبقرار برلماني".

ودعا الناشطون الى "قطع 50% من رواتب الدرجات العلیا لدعم المستشفی وفق قرار برلماني"، مطالبين الحكومة الاتحادية بـ"دعم مستشفی هیوا والمستشفیات الاخری، لكون 30% من مراجعي المستشفی من المحافظات العراقیة وخاصة بغداد ومحافظات الوسط".

ونفت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت الأنباء المتداولة والتي تتحدث عن إحالة مستشفى (هيوا) لعلاج مرضى السرطان على القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في بيان اليوم، إنه فيما يتعلق بالأنباء والشائعات التي تتحدث عن إغلاق مستشفى هيوا في السليمانية أو بيعها ومنحها للقطاع الخاص، من المؤسف فقد أصبحت مادة للتضليل والمزايدة.

ونفى المتحدث تلك الشائعات قائلا: إنها لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة.

ويعاني مستشفى (هيوا) من نقص حاد بالأدوية ووجه المرضى عبر وكالة شفق نيوز نداء لحكومة الإقليم والحكومة الإتحادية بالعمل على توفير العلاجات لهم التي أصبحت باهظة الثمن جدا.

يأتي هذا في وقت خرج العشرات من الكوادر الصحية، والأطباء في وقفات إحتجاجية وقاطعوا الدوام لفترة من الزمن بسبب قطع نسبة من رواتبهم الشهرية إضافة إلى تأخير صرف تلك الرواتب لأكثر من 6 أشهر.

وأعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في شهر نيسان/أبريل الفائت عن تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بمرض السرطان في الإقليم خلال العام الماضي.