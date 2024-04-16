"إبيكور" تبدي استعدادا لاستئناف "فوري" لصادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعربت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، يوم الثلاثاء، عن استعدادها للبدء الفوري في محادثات مع كل من اربيل وبغداد لاستئناف صادرات النفط في الإقليم.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم، إنها تقدر تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الاستئناف السريع لصادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراق - تركيا.

وأعربت "إبيكور" عن استعدادها للبدء فورا في محادثات مع المسؤولين في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان بشأن استئناف صادرات النفط، والمطالبة بضمانات لسداد المستحقات المالية الحالية والسابقة وفقا لإتفاقياتهما الرسمية.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكدا أمس الأثنين خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض، على أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق الدولية، وأعربا عن رغبتيهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا.