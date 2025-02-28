"أبيكور" ترد على بغداد: لا استئناف لصادرات نفط كوردستان اليوم

شفق نيوز/ أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.

وذكرت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) التي تمثل 60% من إنتاج الاقليم، إنه "لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية".

وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور، إنه "للتوضيح، فإن الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم".

وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي.إن.أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة، وجاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش زيارته إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط أنبوب الغاز، ونقلته وزارة النفط في بيان.

وقال عبد الغني، إن العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط "سومو" عبر ميناء جيهان التركي بمعدل اولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة.