"إبيكور" تدعو إلى عقد اجتماع ثلاثي مع بغداد واربيل لاستئناف صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، يوم الثلاثاء، الى عقد اجتماع ثلاثي بينها وبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وقالت الجمعية في بيان اليوم، إن انظارها وقعت على تقارير تفيد بأن شركات النفط في إقليم كردستان لا تبدي تساهلا ولا مرونة من أجل استئناف صادرات النفط، وهذا هو سبب تأخير استئناف صادرات النفط في الإقليم عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

واعتبر البيان أن تلك التقارير غير صحيحة، مشيرا إلى أن "هذه التقارير تتحدث عن الأمر بطريقة وكأنما هناك مفاوضات مع شركات النفط ، وان الأخيرة بدورها لا تبدي أية مرونة في تلك المفاوضات".

كما أشار البيان الى أنه "لا توجد حاليا أي مفاوضات بين شركات النفط وحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، وآخر مفاوضات عُقدت في الفترة من 7 إلى 9 كانون الثاني/يناير من العام الحالي".

وأكدت "إبيكور"، أن الشركات النفطية العاملة في الاقليم مستعدة لاستئناف تصدير النفط شريطة الاتفاق على سداد حقوقها المالية بدلا من صادرات النفط في الماضي و ضمانها في المستقبل، وبشرط أن تكون الصفقات الواردة في عقودهم محمية.

من جهته قال مايلز كاكينز المتحدث باسم الجمعية، إن "الشركات الأعضاء في (إبيكور) تعتقد أن أفضل طريقة لإيجاد حل هو عقد اجتماع ثلاثي بين شركات النفط وحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية".