بيعت بـ750 الف دينار.. اصطياد سمكة في بحيرة دوكان تزن 50 كغم وطولها 1.5 متر

شفق نيوز/ سجلت بحيرة دوكان في محافظة السليمانية، اليوم السبت، اصطياد واحدة من أكبر الأسماك في العام الحالي بزنة 50 كغم وبطول متر ونصف المتر، فيما بيعت بسعر 750 ألف دينار.

وقال الصياد بسد دوكان أكو محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "تمكّن، مساء اليوم، وخلال عمله في بحيرة دوكان من اصطياد سمكة نوع (كطان) زنة 50 كغم وبطول متر ونصف المتر حيث وصل سعرها الى 750 ألف دينار عراقي بسعر مفرد 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد".

وأضاف أن "السمكة بيعت لاحد باعة الأسماك المفرد من محافظة كركوك وقد عرضها للبيع في السوق".

من جهته قال عضو جمعية صيادي الأسماك في السليمانية شيركو هاوكار في حديث لوكالة شفق نيوز، إن" بحيرة دوكان تعتبر من أشهر مناطق تربية الأسماك البحرية الطبيعية والسمكة التي اصطيدت تعتبر واحدة من أكبر الأسماك خلال العام الحالي".