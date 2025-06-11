بيطرة دهوك ترصد زيادة الذبائح وتؤكد نجاح جهود مكافحة النزفية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، عن إحصائيات عدد الذبائح خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم الدائرة أمين ئاميدي، لوكالة شفق نيوز، أن عدد الذبائح التي ذُبحت خلال هذه الفترة وصل إلى 935 رأساً من البقر والعجول، بالإضافة إلى الأغنام والماعز في أربع مذابح، إلى جانب ذبح 777 رأساً خارج المذابح.

وأوضح ئاميدي، أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة في عدد الأضاحي مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل خلاله 487 رأساً فقط.

وأشار المتحدث إلى أن المحافظة لم تسجل أي مخالفات من قبل الأهالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة ذبح أمام أبواب المنازل أو في الأزقة والشوارع العامة.

وفيما يتعلق بخطة دائرة البيطرة في دهوك لمكافحة مرض الحمى النزفية، أكد ئاميدي أن فرق الدائرة نفذت عمليات رش بمبيدات الحشرات وتلقيح الماشية في القرى والقصبات التابعة للمحافظة، خاصة في المناطق التي ظهرت فيها حالات المرض منذ 15 نيسان الماضي، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%.