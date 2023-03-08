بيربوك تصل اربيل وتجتمع مع رئيس حكومة كوردستان

شفق نيوز / وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح الأربعاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل بيريوك، مشيراً إلى أن الجانبين دخلا في اجتماع.

ووصلت وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك أمس الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقت برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأجرت الوزيرة الألمانية مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار.