"بيت مقلوب" و"غرفة غامضة" في أربيل (صور)

شفق نيوز / في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث تكثر الأماكن الترفيهية بالمدينة، ومنها متحف الغموض الذي بات يشتهر بالألغاز الغريبة والأماكن الجذابة الموجودة فيها.

افتتح المتحف عام 2021، ليعد أول متحف على مستوى العراق بهذه الأفكار، حيث أشرف على ألغازه وأماكنه الموجودة فيه اثنين من المهندسين العراقيين، من أهالي دهوك، بحسب مدير المتحف، رياض فريق، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

ويزور المتحف الكثير من العائلات والسياح بشكل يومي وخاصة الأطفال فهم الأكثر من يستمتعون بالألغاز والأماكن الموجودة حيث يقوم الموظفون بشرحها، بحسب مدير المتحف.

من جانبه، قال أركان علي - زائر للمتحف من كركوك - إن هذا المتحف هو فكرة جديدة في العراق، وهو الأول من نوعه، حيث تأتي العائلات إليه للاستمتاع وخاصة الأطفال.

وأضاف علي: "جئت اليوم مع والدتي وأخوتي الصغار لهذا الغرض".

و"غرفة الغموض"، واحدة من الأماكن الموجودة في المتحف، وهي عبارة عن غرفة صغيرة حيث يظهر الداخل إليها قصيراً على اليمين، وطويلا على يسارها.

أما "البيت المقلوب" فهو مكان آخر داخل المتحف، وهو عبارة عن بيت متكامل بأثاثه لكن بشكل مقلوب.